Nick & Simon komen met persoonlijke Vaderdagsingle

Welkom is bijzonder. Het is voor het eerst dat de twee Volendammers een persoonlijk tintje stoppen in de tekst van een van hun songs. Nick en Kirsten Schilder verwelkomden in maart van dit jaar hun derde kindje. Jackie is het zusje van Nikki (6) en Julian (4). Simon Keizer en zijn vrouw Annemarie verwachten medio juli hun eerste telg.