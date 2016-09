Nick en Simon winnen oeuvreprijs

Tentoonstelling Harry Potter naar Utrecht

12:15 Fans van Harry Potter krijgen volgend jaar de kans om de tovenaarswereld van Harry Potter binnen te stappen. Vanaf 11 februari tot en met 30 juni komt de tentoonstelling Harry Potter: The Exhibition! naar Nederland. De bijzondere expositie is te zien in Utrecht, naast de CineMec in Leidsche Rijn.