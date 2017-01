Nicky Romero sluit af op The Flying Dutch

Madonna: opblazen Witte Huis bedoelde ik niet letterlijk

2:20 Madonna is van mening dat haar toespraak tijdens de Women's March in Washington uit zijn context is getrokken. In de speech zei ze onder meer dat ze erover had nagedacht het Witte Huis op te blazen. Dat was een metafoor en bedoelde ze niet letterlijk, benadrukt ze een dag later.