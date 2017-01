Nicole Buch volgt de zware jongens

Wat is die Top 600 voor lijst?

,,De Top 600 is een project van de gemeente Amsterdam waaraan 40 organisaties zoals politie, ggz-instellingen, reclassering en allerlei woon- en werkprojecten meewerken. Op die lijst staan de 600 lastigste criminelen van de stad. Deze mannen krijgen al in detentie een 'regisseur' toegewezen. Die begeleidt ze op een manier die bij hen past, dus bijvoorbeeld met de harde hand of juist met een psychologische behandeling. Na detentie draait het om resocialisatie."



Wat laat je zien in het programma?

,,In de voorgaande series hebben we het gevangeniswezen in al zijn facetten laten zien. Maar wat gebeurt er daarna? Daar ga ik nu op in. De hele omgeving van die gedetineerden wordt gemonitord. Er is bijvoorbeeld een speciaal team dat zich bezighoudt met de broertjes en zusjes om te kijken of er geen kopieergedrag is. Ik praat ook met hun slachtoffers.''



Je bent zelf zo'n slachtoffer. Wat is jou overkomen?

,,Begin 2014 werd er bij ons ingebroken. Wij zaten toen voor een viewing van Menno's laatste serie in vrouwengevangenis Ter Peel. Ik moest onverwacht naar een vriendin die ging overlijden. Onderweg werd ik gebeld door een buurvrouw, die zei dat er mannen in ons huis waren. Uiteindelijk zijn er twee mensen gepakt. Zes weken later werden we thuis overvallen door gewapende mannen die ons hebben bedreigd en mishandeld. Ze zijn er vandoor gegaan met Menno's horlogeverzameling. Of er een verband is?''