'Nicole Scherzinger heeft een nieuwe liefde'

Everon Jackson Hooi stopt met on­der­broe­ken­lijn

20:11 GTST-acteur Everon Jackson Hooi en zijn zakenpartner Roland Ykel hebben Bolas Underwear verlaten, de onderbroekenlijn die zij anderhalf jaar geleden lanceerden. Wat de reden achter hun vertrek is, wordt niet duidelijk. ,,Het was een fantastische ervaring, we hebben hele mooie dingen meegemaakt en veel geleerd", schrijft Everon.