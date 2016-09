Nicolette Kluijver geveld door 'longprobleempje'

De 31-jarige presentatrice meldde zich gisteren bij de spoedeisende hulp en moest een nachtje blijven. De volgende dag kreeg ze een aantal tests, waaronder een CT-scan waaruit blijkt dat het niet om een embolie gaat. Nicolette spreekt volgens haar management van ,,een longprobleempje''.



Beter

Ze werd daarna uit het ziekenhuis ontslagen om thuis uit te zieken. ,,Nicolette voelt zich nu een stuk beter, maar dat is natuurlijk meestal als je medicijnen hebt gekregen'', zegt haar management tegen deze site.



Nicolette zal dit weekeinde even rustig aan doen, maar gaat volgende week weer gewoon aan de slag met de voorbereidingen van het nieuwe RTL-programma 'Get the fuck out of my house' en haar reportages voor RTL Boulevard.