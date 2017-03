Nicolette Kluijver officieel schoon verklaard

TBC

Nicolette Kluijver liet eind februari weten in overleg met RTL te hebben besloten per direct haar werkzaamheden stil te leggen. In een officieel statement stelde ze: ,,Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk." En: ,,Ik heb ik de uitslag gekregen van een biopt dat is genomen uit mijn linkerlong. De uitslag is niet goed. De onrustige cellen zijn ontstaan uit de tbc-plek die vorig jaar bij mij is vastgesteld. Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk.''



Nicolette belandde in september 2016 al in het ziekenhuis. In de RTL Boulevard-studio kreeg ze last van druk op haar borst. Even werd er gedacht een een longembolie. Ze bracht toen een nacht door in het ziekenhuis, maar volgens de doktoren zou het een longontsteking zijn geweest.



Nicolette wil samen met haar gezin in alle rust werken aan haar herstel: ,,,Ik wil iedereen vragen de privacy van mij en mijn gezin te respecteren. Ik wil graag de rust en ruimte om te genezen. Het komt goed." De presentatrice van onder meer Adam zkt. Eva en Expeditie Robinson is getrouwd met plastisch chirurg Joost Staudt. Samen hebben zij drie kinderen.