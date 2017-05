Later die dag, toen ik bezig was het Ekdomstukje te schrijven, hoorde ik in het NOS-journaal dat het Jaarverslag van BNN-VARA was verschenen en dat daaruit bleek dat Ekdom vorig jaar 288.000 Euro had verdiend, een flink bedrag. Ik verwerkte dat nieuws in de column. Mijn conclusie was: Leuke show, maar moet dat nou echt 288.000 Euro kosten?



Meteen na het verschijnen van de column was de boot AAN!



Mijn blunder ging van duim tot duim op Facebook en Twitter, hoon was mijn deel. "Niet alleen blind maar ook stokdoof." "Jij betaalt toch wel contributie aan de krant om die columns te mogen schrijven?" Die laatste kwam van een 3FM-deejay die ik verder niet bij naam zal noemen. Wat ik nog meer kreeg toegezonden zal ik niet met je delen, je wilt het niet lezen.



Ik heb uiteraard Wouter Van der Goes en Radio 2 onmiddellijk mijn excuses gemaakt en beloofd dat ik volgende week, als Ekdom er weer is, ga luisteren en horen dat hij zijn salaris meer dan waard is.