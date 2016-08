De Wild: Niet meer de nummer 1, maar dat komt nog wel

,,Ik zou de tijd nooit meer willen terugdraaien,'' vervolgt De Wild oprecht die na zijn ontslag onder meer bij omroep KRO-NCRV aan de slag ging als radiocoach voor jongeren met een beperking. ,,En anders had ik nooit de reis van mijn dromen kunnen maken, had ik niet zo lang bij mijn 3 kinderen kunnen zijn. 'Quality time', het is een rotwoord, maar dat was het wel. Toen een oud 538-collega me vroeg wat ik het meeste miste, antwoordde ik: dat ik niet meer over mijn schouder achterom hoef te kijken. Tja, ik ben nu niet meer de nummer 1, maar dat komt nog wel...''



De dj en kunstenaar had tijdens zijn radiostilte ook alle tijd om in de auto naar zijn (oud) radiocollega's te luisteren. ,,Er worden een hoop visieloze beslissingen gemaakt in radioland'', luidt het oordeel. ,,Nederlandse stations zijn tegenwoordig in het bezit van een paar eigenaren die alles bepalen. De creativiteit gaat eraan. Zonder namen te noemen, ik word bijna nergens meer door verrast. Alles klinkt hetzelfde. Er is veel arrogantie. Veel dj's pakken het geld en doen vervolgens niet meer hun best.''