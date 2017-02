Niets is wat het lijkt in Into the Woods

Sterker: Roodkapje is een pseudo-ordinair delletje dat vervaarlijk met een mes zwaait en van het rechte pad af dreigt te geraken en Sjaak (die van de Bonestaak) is een eenvoudige van geest, dol op dukaten en een moordenaar bovendien. De archetypische sprookjesprins blijkt een schuinsmarcheerder, die zijn droomprinses Assepoester graag inruilt voor een flinke flirt (of beurt) in het bos.



Het bos, inderdaad, staat in Into the Woods symbool voor een Hof van Eden annex plantaardig Sodom en Gomorra, waarin de slechtste eigenschappen van de mens gedijen, eigenbelang op de eerste plaats komt en solidariteit verkruimelt tot gruis. Kortom, de wereld zoals wij die kennen.



De kinderloze bakker en zijn vrouw - op papier de hoofdpersonen - zijn in elk geval bereid te liegen en te bedriegen om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Daartoe stelen ze in opdracht van de heks (aanvankelijk een lelijke toverkol, later een semisloerie in sensuele bodystocking met glitter) een aantal kleinoden van de diverse sprookjespersonages.



Maar ook de sprookjeshelden vallen meer dan eens van hun sokkel. Zie eens hoe ze de doodsbange Sjaak schaamteloos willen uitleveren aan de reuzin, die de dood van haar man en de diefstal van de kip met de gouden eieren komt wreken. Geen voor allen, maar alleen voor jezelf, luidt de moraal van Sondheims grimmige vertelling.