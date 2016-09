Nieuw album Bruno Mars onderweg

,,We werken al ongeveer een jaar aan het album en hebben veel verschillende dingen geprobeerd. Ik weet niet precies welke nummers de uiteindelijke versie halen, maar het klinkt in ieder geval heel anders'', aldus Artis. ,,Het nieuwe materiaal is erg groove-georiënteerd. Het komt ergens dit jaar uit en daarna gaan we weer touren.''



Sinds de release van Unorthodox Jukebox in 2012 is het redelijk stil rond Mars. De zanger deed tussentijds mee op Mark Ronsons megahit Uptown Funk en hielp Adele met haar album 25. Ook dook hij in februari op tijdens de pauze van de Super Bowl. Hij deelde toen het podium met Coldplay en Beyoncé.