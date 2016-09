Nieuwe geliefde van Patricia Paay heeft schatrijke ouders

De van oorsprong Haagse ouders van Robbert Hinfelaar kochten in 2003 het kapitale Curry-pand in de Belgische miljonairsplaats Brasschaat. De familie werd rijk door een bedrijf in elektronica dat ook nu nog bestaat. De statige villa werd door Patricia en Adam van de hand gedaan, omdat ze rond die tijd verhuisden naar Engeland. Volgens de Telegraaf zou Patricia haar Robbert hebben leren kennen toen hij en zijn familie destijds als potentiële kopers werden rondgeleid door het huis. In de jaren die daarop volgden hield La Paay altijd contact met het gezin Hinfelaar.



Zoontje

Patricia zou Robbert Hinfelaar, die een zoontje van 2 jaar uit een eerdere relatie heeft, zo'n drie maanden geleden weer tegen het lijf zijn gelopen. ,,I am a lucky girl. Ik ben tot over mijn oren verliefd'', bevestigde Paay gisteren haar kersverse relatie met Robbert. Ze zou onlangs samen met haar nieuwe geliefde in het pand in Rijkevorsel zijn geweest waar ze weer kennismaakte met de ouders van Robbert. Het huis staat momenteel te koop.



De oud-zangeres kwam na haar scheiding van Adam Curry (55) in 2009 eigenlijk alleen nog in het nieuws door liefdesrelaties met veel jongere mannen. Na haar recent mislukte verhouding met Maurice Dix - die inmiddels samenwoont met een leeftijdgenote in Arnhem - verkondigde Patricia in diverse media een beetje klaar te zijn met het daten met jongere heren. Desondanks viel ze toch als een blok voor de 35 jaar jongere Robbert. De twee zijn nog niet samen gefotografeerd. Wel zette Patrica, die samen met Adam dochter Christina (26) kreeg, een paar weken geleden korte tijd een fotootje op Facebook waarop ze knuffelend te zien is met zeer waarschijnlijk Hinfelaar. Op het kiekje is het gezicht van Robbert echter niet te zien.