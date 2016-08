Nieuwe Oh Oh-realityster komt uit de seksbusiness

Op meerdere sites zijn foto's opgedoken waarop te zien is dat Geneviève zich blootgeeft en haar diensten aanbiedt voor camsessies. ,,Ik hou van alles, hihi," stelt zij online. Voor Oh Oh daar gaan we weer, een nieuw soort Oh Oh Cherso 3.0, werd weer een Haagse groep jongeren bijeen gecast. Damian, Shady, Nicky, Wesley, Amanda, Genieviève, Angelica en Simone zijn zestien dagen naar Mallorca afgereisd voor een wilde zonvakantie.



Boost

In de promo van het programma vertelde Geneviève dat zij modellenwerk doet. De nieuwe generatie Hagenezen gaat verder dan het gezelschap van Oh Oh Cherso ooit. ,,Dit is gekker en beter dan zes jaar geleden'', stelde Wesley, een Haagse volkszanger, deze week op de radio bij Den Haag FM. De Hagenaars verzonnen een nieuw werkwoord voor seks hebben: sauzen. ,,Er is wel wat afgesausd, ja," vertelde Wesley die rekent op een 'boost' voor zijn zangcarrière. De Hagenaar verwacht sowieso veel aandacht voor het programma: ,,1,2 miljoen kijkers bij de eerste aflevering."



Of het sexy privéleven van Geneviève in de reeks ook wordt besproken, blijft de vraag. In een reactie stelt RTL vooraf geweten te hebben van het verleden van Geneviève. ,,Dit is iets wat zij in het verleden in haar privéleven heeft gedaan. RTL was daarvan vooraf op de hoogte," aldus een woordvoerster van RTL. Kijkers moeten geduld hebben: de eerste aflevering van 'Oh oh daar gaan we weer' is op pas 8 november.