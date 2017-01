Nog drie verdachten vast voor overval Kim Kardashian

'Publieke omroep is meer nodig dan ooit'

19:16 NPO-voorzitter Shula Rijxman roept de politiek in Den Haag op ervoor te zorgen dat de programma's van de publieke omroep bereikbaar blijven voor 'iedere burger in Nederland'. Ze pleitte er vandaag in haar nieuwsjaarstoespraak voor de verplichte doorgifte van NPO-zenders door kabelbedrijven niet af te schaffen.