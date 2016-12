Nooit iets gemist dankzij Langs de Lijn

Zondagmiddag, ver voordat Fox Sports bestond. Wie de eredivisie wilde volgen, zette om half drie Langs de Lijn aan. Lekker overzichtelijk, alle duels begonnen toen nog op dezelfde tijd.



Het eerste half uur moest je het tot diep in de jaren 80 doen met tussenstanden, voorgelezen door de presentator. Liveflitsen uit de stadions waren pas na drie uur toegestaan. Die afspraak was gemaakt omdat de clubs anders bang waren dat er minder toeschouwers zouden komen.



Het radioprogramma van de NOS, voor het eerst uitgezonden op 1 januari 1967, zit in ons collectief geheugen. Net als de herkenningstune, Chump Change van Quincy Jones. De langst lopende tune op de Nederlandse radio.



Wie in de auto zat tijdens een belangrijk sportmoment en dus geen tv kon kijken, werd altijd gered door Radio 1, met commentatoren als Theo Koomen, Jack van Gelder, Jacques Chapel en Gio Lippens. Als eerbetoon aan Langs de Lijn vijf historische Nederlandse sportmomenten, zoals ze op de radio klonken.







Moment: Joop Zoetemelk wordt wereldkampioen wielrennen (1985).

Commentaar: Henny Rückert en Harrie Jansen.

,,Het lijkt alsof het stilvalt en alsof Joop Zoetemelk weg is. Joop Zoetemelk ís weg! Hij is in de laatste kilometer... 100 meter voorsprong, 120 meter... Dit is niet te geloven. Jopie Zoetemelk, 38 jaren oud, hij gaat WERELDKAMPIOEN WORDEN! Het is niet te ge-loooo-ven, Jopie kijkt niet meer op of om. We kijken de weg af, zien we hem al? Hij gaat het halen, Jopie wordt wereldkampioen! Is dat nou mogelijk, of is het niet mogelijk, de groep komt tot op 100 meter... Jopie haalt het, 400 meter van de streep. HIJ HAALT HET, Jopie Zoetemelk wordt wereldkampioen. De Italianen zijn in eigen huis geklopt door onze Jopie uit Rijpwetering. Hoe is dit mo-ge-lijk?! Jaaaa! JAAAA! JAAA! Wat is dit geweldig, wat is dit mooi! Dit doet toch je sporthart opbloeien! Jongens, wat is dit fan-tas-tisch!''









Moment: Marco van Basten maakt de 2-0 in de EK-finale van 1988.

Commentaar: Bert Nederlof en Jack van Gelder.

,,We krijgen een vier-tegen-viersituatie. Met Van Tiggelen naar links, naar Arnold Mühren. Mühren met meteen de voorzet, richting Van Basten. Kan die erbij komen aan de rechterkant, Van Basten meteen met het schot...'' Van Gelder: ,,JAAAAAA, hahahahahaaaaaa!!!'' Nederlof: ,,Hij gaat erin, hij zit erin! Wat een waanzinnige goal van Marco van Basten! Uit een hele moeilijke hoek jaagt hij de bal meteen in het kruis, Dassajev helemaal verrast. Wat een vreemde goal zeg, van Van Basten. Maar wel een hele fraaie, ineens op zijn pantoffel.'' Van Gelder: ,,Ongelooflijk doelpunt van Marco van Basten. Uit een werkelijk onmogelijke hoek. Hij bewijst zijn klasse, hij wordt hier topscorer van het toernooi.''







Moment: Ellen van Langen wint olympisch goud op de 800 meter (1992).

Commentaar: Gio Lippens en Jack van Gelder.

,,Daar gaat ze versnellen, met nog 200 meter te gaan. Is het Noeroetdinova die op de eerste plaats ligt. Op de tweede plaats ligt Mutola. Daar komt Ellen van Langen binnendoor, meteen naar de vierde plaats. We gaan de laatste 100 meter in, terwijl de gezichten verkrampen, terwijl Van Langen naar de tweede plaats gaat, ze gaat naar de tweede plaats, het is een sprint tussen Van Langen en Noeroetdinova, WE GAAN NAAR GOUD, WE GAAN NAAR GOUD! Van Langen gaat er langs, Van Langen gaat er langs, we hebben een gouden plak op de 800 meter! Het eerste goud is voor Nederland, Ellen van Langen op de 800 meter, fan-tas-tisch!'' Lippens: ,,Van Langen helemaal in extase, waarschijnlijk ook van vermoeidheid, maar kíjk eens naar dat gezicht, je zag het op het moment dat ze over de streep kwam, dat ze wist dat ze goud zou halen.''







Moment: Richard Krajicek wint Wimbledon (1996).

Commentaar: Theo Bakker.

,,Het matchpoint is daar, zou het dan echt gaan gebeuren? Het zijn van die prestaties die zo schaars zijn in de Nederlandse sportgeschiedenis. Zou het dan nu aan Richard Krajicek zijn om tennisgeschiedenis te schrijven? Eén punt heeft hij nog nodig. Een slice, return, voorzichtig gespeeld van Krajicek, maar hij mag met zijn forehand het initiatief overnemen, mag nóg een keer met forehand het initiatief overnemen, houdt de bal op de baan... neemt geen risico, een prachtige forehand is dat van Krajicek... Hij valt op zijn knieën op het centre court. Hij heft de handen ten hemel en dat is vol-ko-men terecht. Een prachtig moment voor deze sportman.''