vincent luistertCabartier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week over wat hem opvalt op de radio.

Als je het echt wilt meemaken, Noorzie, Noortsie, Noorfsie, ik heb alle vernederlandste varianten gehoord dit weekend, als je echt wilt horen wat North Sea Jazz te bieden heeft, moet je er bij zijn. De thuisblijvers konden dit weekend terecht bij NPO Radio 2 dat "exclusief" 3 dagen lang aanwezig was.

Ik was thuis, zaterdag, en Radio 2 was AAN. Ik hoorde voornamelijk plaatjes, gedraaid vanuit de festivalstudio, een paar intieme liveperformances, exclusief voor de Radio 2-luisteraars en opnames gemaakt op eerdere edities van North Sea Jazzzz.

Daar was overigens geen noot jazz in de traditionele zin des woords bij. Soul, funk en hiphop zijn de nieuwe jazz. Het leek wel of het wegbezuinigde Radio 6, Soul & Jazz even terug was, zonder jazz dan.

Er werd wel jazz gespeeld op North Sea Jazz, maar dat is denk ik toch net iets minder cool en tof en misschien ook best wel saai en jazz is niet voor Radio 2, dat zit niet in het profiel.

Het is mij al vaker opgevallen, dat geldt overigens niet alleen voor Nederland, dat festivalradio tegenwoordig bijna geen muziek meer uitzendt die op het festival wordt gemaakt. Dat komt doordat artiesten vaak geen toestemming voor uitzending geven en door de angst dat het saai wordt als je lang naar 1 concert moet luisteren.

Quote Mevrouw Knight had haar jas nog niet opgehaald, ze moest nog ergens zijn

Het gaat bij dit soort radio meer om de sfeer. het ge-wel-dige eten, "het lijkt wel een foodfestival hier zeg," de hitte overal in Ahoy, "dat komt door het superlekkere weer," de te gekke mensen en de vibes die wij thuis hopelijk ook meekrijgen.

Die kreeg ik eigenlijk pas echt mee na 22.00 uur, toen Rob Stenders begon met presenteren. Zodra hij achter de microfoon plaatsnam veranderde alles. Opeens was er chemie tussen presentator en verslaggever Jeroen Kijk in de Vegte, het programma was niet langer plaatjepraatjeplaatjepraatje, alles viel op zijn plaats, het stroomde.

Ik liep op de radio mee over het festival met Kijk in de Vegte die Gladys Knight, de sensatie van zaterdagavond, aan het zoeken was. Hij informeerde bij de garderobedames, maar mevrouw Knight had haar jas nog niet opgehaald, ze moest nog ergens zijn. Dat is aanstekelijke festivalmeligheid, eindelijk werd er gelachen. Stenders is gemaakt van radio, als hij radio maakt, is radio opeens echt radio.