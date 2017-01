NPO blijft geloven in kijkcijferflop Paul de Leeuw

De eerste aflevering op 14 januari trok nog een respectabele 1,3 miljoen kijkers. Dat aantal daalde vervolgens drastisch naar 887.000 vorige week en 747.000 kijkers afgelopen zaterdag. Extra pijnlijk is dat Wie is de Mol?, dat voor De Leeuws programma wordt uitgezonden, cijfers boven de 2 miljoen kijkers scoort.



Mensen zappen na dat spelprogramma massaal naar een andere zender, waaronder naar NPO 3 voor Moltalk. De Leeuw gaf al aan hiervan stevig te balen.



Look & feel

,,Ik heb het hierover gehad met Paul'', aldus de NPO-directeur. ,,Natuurlijk reken je altijd op meer, maar dit is een kwestie van bouwen en volhouden. Er is veel te zien en te beleven op de zaterdagavond en dit heeft weer een heel andere 'look & feel' dan andere programma's.'' De Leeuw bezoekt voor zijn show verschillende theaters in Nederland waar hij mensen een podium biedt voor hun talenten. De zaal bepaalt wie wint.



Klein: ,,Met dit programma zitten we, soms letterlijk, in de haven van de samenleving en we zien echte mensen van vlees en bloed. Dus geen bekende Nederlanders die weer in de spotlight staan. Dat is wat we wilden, dat is wat we doen. Het is misschien nog een beetje zoeken naar de juiste vorm. Maar dat laat ik graag aan Paul en de zijne over.''



De Leeuw heeft aangegeven te hopen op een tweede seizoen van Wie Steelt Mijn Show?, maar ook dat dit programma 'het laatste is dat ik op primetime ga doen'.