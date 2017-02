NPO helpt jongere kiezers

Dit jaar mogen 800.000 jongeren voor het eerst stemmen. Daar gaat de NPO ze bij helpen. De jongeren­radio­zenders FunX en 3FM duiken in de wereld van de verkiezingen. Op televisie bij NPO 3 duikt ex-Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens in What The Hague?! in de wereld van de politieke campagnes. Ja, de NPO duikt in de wereld van de jongere.

Op 3FM schuiven de lijsttrekkers bij de jocks aan, die duiken eigenlijk met de jocks de studio in zeg maar, en Michiel Veenstra gaat, omdat muziek meer zegt dan duizend woorden, op zoek naar de essential tracks van de lijsttrekkers.



Wow, supertof. Topidee. Favoriet van Asscher: David Bowie - Asscher to asscher of Four Tops met Don't walk away. Jan Dijkgraaf van GeenPeil: Cut, Tune in, tune out. Over Jan Dijkgraaf gesproken, hij gaat, in navolging van 50PLUS, ook een internetradiozender beginnen.



En dan is er ook nog voor de jongeren de Partijwijzer. Ik citeer de NPO-site: ,,Ben je jong en weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen? Of is het zelfs je eerste keer? Blijf dan even lezen. Waarschijnlijk heb je wel eens van Stemwijzer en Kieskompas gehoord. Voor jou hebben we een jongerenvariant gemaakt, om het makkelijker te maken om op 15 maart in het stemhokje een keuze te maken.''



Deze toon is denk ik rechtstreeks gekopieerd uit een vrijen-doe-je-zo-boekje. ,,Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van een erectie of een ejaculatie. Als je daar meer over wilt weten, blijf dan even lezen. Wij hebben een aantal zaken op een rij gezet om alle eerste keren van meiden en gasten makkelijker te maken.'' Elders op de NPO-site lees ik koppen als: Wat jullie willen weten over de verkiezingen. Of: Dit moet je weten over de Tweede Kamer.



Gaaf allemaal natuurlijk van de Publieke Omroep, maar is die toon niet, nou ja, hoe zeg ik dat, een beetje debiliserend? Ik had er als jongere een verschrikkelijke hekel aan om zo te worden aangesproken. Je hoorde in die toon altijd de goedbedoelende oudere die een beetje populair probeerde te doen om dichterbij de jongere te komen. Het was de godsdienstleraar die een stukje op een brommer van een net zestien geworden leerling ging rijden. Ik ben benieuwd of het gaat werken. Ik stay tuned!



