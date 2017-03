Nu hoeft sfynx Marc nóg niet te kiezen

David, die ik met de week leuker ga vinden, moest even diep door het stof bij Jorien dat hij haar iets te veel de indruk had gegeven dat hij haar leuk vond. Maar zoals ik vorige week al dacht - sorry, ik pak hier even mijn glundermomentje - zij moest het veld ruimen. Zielig was het wel, ze was zo overtuigd van hun klik.



Bij Olke was mijn schok het grootst. Niet Alberdien, maar Harriët nu al naar huis? Ik dacht dat de dierenartsassistente nog wel een ronde zou blijven,voor Sandra er met de hoofdprijs vandoor gaat. Toch dat vegetarier zijn, dat is zo’n afknapper voor een boer van de oude stempel. Ik moest grinniken om Olke’s vader die ook al zo vastberaden zei: die past hier niet, wij eten alles.



En dan Herman. Hoe zoet is het daar toch. Met z’n drieën een taart bakken, met z’n drieën een stukje rijden, met z’n drieën boerenkool rissen en dan zo’n grapje over zijn ‘zakkie’. Ik heb soms het idee dat ik naar kleuters in een zandbak zit te kijken en tegelijk vind ik het ontroerend om zulke kwetsbare mensen te zien die voor het eerst verliefdheid ervaren. Het is Hermans moeder die met haar nieuwsgierige vragen af en toe de idylle doorprikt en het drietal weer terug op aarde zet. Vlak haar invloed niet uit, zij is enorm belangrijk voor haar zoon. Want ik weet niet of het u ook is opgevallen van wie Fleur en Anne qua uiterlijk wel verdacht veel weg hebben? Precies!



Reageren? angela@ad.nl



Angela de Jong is al jaren fan van Boer zoekt Vrouw en schrijft over elke aflevering een column.