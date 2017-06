Nu kun je ook de middag vieren

vincent luistertCabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Vieren is in opmars. Vierde je vroeger alleen je verjaardag, Moederdag, Vaderdag, een jubileum, vakantie en je trouwdag, althans, als je een beetje gelukkig getrouwd was, anno 2017 vier je alles dat het leven te bieden heeft. De vrijheid, de liefde, de verbondenheid, de zomer, een mooie wijn, een goed stuk vlees, je passie, laten we die vooral niet vergeten, vier je passie!

Vieren is genietenPlus, het is feelgood met diepgang. Het is beleving, ondergaan.

Sinds maandag kun je ook de middag vieren. Dat doe je op 4, op NPO Radio 4, in het nieuwe programma 4 de Middag, tussen 2 en 4. 4 De Middag 'voert je mee door de middag, door aangename klassieke klanken die passen bij het moment van de dag ten gehore te brengen. Of je nu geconcentreerd aan het werk bent, of zoekt naar rust en ontspanning: bij 4 de Middag vind je inspiratie! Naast bekende werken word je ook regelmatig verrast met minder bekende werken, of juist met populaire muziek, maar dan wel in een klassiek jasje.'

Gisteren had ik, toen ik begon de middag te 4en, meteen al zo’n klasiek jasje te pakken. Penny Lane van The Beatles. Daar 4 je mijn middag niet mee. Gelukkig die van presentator Christiaan Kuyvenhoven ook niet. 'Ik vind het origineel toch beter,' zei hij. Een jasje van niks was het, niet te vergelijken met de regenjassen die je op Penny Lane moet dragen, 'in the pouring rain.'

Quote 4 de Middag is van alles wat, zonder dat het niks is

Dit klassieke jasje was het enige dieptepuntje in de uitzending. Kuyvenhoven is een losse, improviserende presentator die makkelijk totaal verschillende muziekstijlen aan elkaar praat en verbindt. Hij lacht ook af en toe op de radio, dat was vroeger bij klassieke muziek ondenkbaar.

Ik zat lekker te 4en binnen, terwijl de regen buiten neergutste. Ik horde muziek van Vivaldi, Ligeti, Boccherini, Mendelssohn-Bartholdy, Moszkowski, maar ook componisten die niet op i eindigen, ik noem Janacek, Chopin, Brahms, Haydn, Fux en Fauré.

Ik hoorde zelfs een leuk Turks stukje klassieke muziek van een componist die anoniem wenste te blijven, uit vrees voor de lange arm van Erdogan natuurlijk.