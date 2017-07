Nu ook op televisie: oud-maar-niet-dood

Ze zijn er allemaal: Evert, Eefje, Graeme, Grietje, Edward en natuurlijk Hendrik. Gezellig keuvelend aan een tafel in een verzorgingshuis, een glaasje binnen handbereik, de blokjes kaas op tafel. Net echt. Tot regisseur Tim Oliehoek roept: ,,Oké, we zijn gestopt.”

De Oud-maar-niet-doodclub, Omanido voor de echte liefhebber, uit Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen bestaat niet langer alleen op papier. De afgelopen maanden waren de opnames van een tv-serie. Het kon ook bijna niet anders na het ongekende succes van het boek: ruim 250.000 exemplaren gingen over de toonbank, het won de NS Publieksprijs 2016 en het staat inmiddels al 118 weken aaneengesloten in de Bestseller 60.

Martin van Waardenberg werkte het boek om tot een scenario voor een tv-serie. Kees Hulst vertolkt de rol van Hendrik Groen, André van Duin speelt beste vriend Evert – niet vies van een borrel en nooit te beroerd een geintje uit te halen. Olga Zuiderhoek is Eefje, de dame die aantoont dat een hart ook na je tachtigste nog sneller voor iemand kan gaan kloppen. En Rosa Reuten werd gecast als directrice Stelwagen, die graag zorgt dat de bewoners van haar bejaardenhuis in de pas lopen en vooral niet te veel eigen initiatief tonen waardoor ze het dagelijkse avondprakkie missen.

Balans

Van Duin vertelt dat hij het boek al had gelezen voordat hij werd benaderd voor de rol: ,,Zoals het beschreven is, is het een geestig maar ook heel mooi gebeuren. Mensen die het hebben gelezen, zeggen vaak dat ze hard gelachen hebben, maar af en toe ook een traan hebben gelaten. Dat vind ik altijd wel een mooie balans.’’

Hij kijkt om zich heen in het verzorgingshuis in Overveen, waar een groot deel van de serie gedraaid is. ,,Maar ik ben nog niet helemaal klaar om zelf in zo’n bejaardenhuis te gaan wonen.’’

Hendrik Groen moet de kijker straks bij de hand nemen door het voortkabbelende leventje in het verzorgingshuis. ,,Een interessante vorm. Je ziet de momenten waarop hij in zijn dagboek schrijft en terugblikt op gebeurtenissen van de dag. We gebruiken ook de Hendrik Groenlens, daarbij zien we alles vanuit zijn perspectief. De beelden worden dan ondersteund door de voice-over van Kees. Dat is tegenstrijdig met wat je op de Filmacademie leert: dat je de voice-over zo veel mogelijk dient te vermijden. Maar dit is de vorm, het móet op deze manier. Bij het monteren moet blijken of het niet te corny wordt.”

Casting

Verder is de serie behoorlijk trouw aan het boek. Door de start van de Omanido-club en alle ondeugende escapades bloeit Hendrik langzaam maar zeker weer op. Eefje komt in zijn leven, het motortje begint weer te lopen. De in het begin wat bange en nederige Hendrik durft zowaar af en toe voor zichzelf op te komen.

Aan het einde van de draaiperiode is regisseur Oliehoek tevreden over de chemie tussen de acteurs. ,,Er zitten veel lieve scènes in tussen Hendrik en Evert, waarbij André telkens – al dan niet gescript – de juiste woorden vindt als zijn vriend het moeilijk heeft. André kan dat heel klein spelen, daar hebben we ook wel naar gezocht. De rol van Evert is hem op het lijf geschreven, denk ik. Hij kan hier en daar ook op zoek naar de lach, maar het hoedje en het brilletje laten we achterwege. Dat is te bekend.’’

Volledig scherm © Max/Elmer van Marel