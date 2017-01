Vroeger, toen vroeger nog nu was, hoorde je niet, als je de radio aanzette, dat je naar iets bijzonders zat te luisteren. Als je Theo Koomen hoorde schreeuwen dacht je: He man, wat een getetter, en dat allemaal alleen maar omdat een Nederlander de Tour de France gaat winnen omdat de Fransman die hij nooit kan verslaan is uitgevallen.



Als je Dick van Rijn hoorde, die zijn voetbalverslagen steevast begon met: ,,Goedenavond luisteraars, in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld,'' dacht je: Schiet nou toch eens op met je troonrede man, straks mis je nog een doelpunt door dat wijdlopige wollige gepraat van je. Maar nu, nu vroeger vroeger is, nu hoor je oude fragmenten terug en dan denk je: Wat ging dat toch lekker niet-zakelijk, men lulde er maar op los, versloeg voor de vuist weg, zat echt met zijn hele stem in de sport. Men was de sport, terwijl veel verslaggevers van nu de sport doen.



Afgelopen zondag overviel mij deze gedachte, tijdens de jubileumuitzending van NOS Langs De Lijn, het bestaat 50 jaar. Men had een mooie oude doos gemaakt, een oude nieuwe doos eigenlijk. Hugo Borst en Henry Schut, de Tom Blom en Willem Ruis van 2017, deden net alsof alle oude sportfragmenten nu plaatsvonden. Ze praatten daarbij naar de verslaggevers toe. ,,Zeg Dick", zei dan bijvoorbeeld Henry, ,,zit je al op je post, daar in Praag?'' En dan kwam hij er in. ,,Goedenavond luisteraars..." Hij zat, samen met collega Wim Hoogendoorn, bij een Europacupwedstrijd van Ajax tegen Doukla Praag in 1967.



Maar door de aankondiging leek het alsof die wedstrijd nu werd gespeeld. Zo kwamen de verslaggevers weer tot leven. ,,Er is hier te Praag een groepje Nederlanders, waarvan sommigen zich niet correct gedragen. Dat legt zich geen beperkingen op, steekt vuurpijlen en donderbussen af, al dan niet onder invloed van geestrijke dranken.''



Een zootje straalbezopen hooligans was daar in Praag de boel aan het verkloten, zou men nu zeggen.



Wijlen Jumping Jack Middelburg werd door verslaggever Berry Zand Scholten naar de winst in de TT Assen verslagen, Marianne Timmer won goud op de 1.000 meter, de hockeyers wonnen het WK van 1973 nog een keer, oude sport in een nieuw doosje, fris en nostalgisch tegelijk.



