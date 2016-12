O'G3NE treft Songfestival-concurrenten in Melkweg

Hoe is het met 'Elke dag gaat over leven of dood'

11:29 Sabine Wortelboer kwam in 2016 in het nieuws vanwege haar gevecht tegen een hersentumor. Haar broer, Sol Wortelboer, die tevens televisiepresentator is, gebruikte zijn bekendheid om een wervingscampagne te starten. Voor een zeldzame behandeling in Amerika was namelijk veel geld nodig. In juli vertrok ze naar Texas. Haar moeder vertelt hoe het nu met Sabine (14) is.