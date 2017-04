Ochtendshow Jack van Gelder op Radio 10 krijgt vervolg

Volgens Gaarthuis waren een paar BN'ers 'toch wel een beetje jaloers' op de sportpresentator. Daarom stapt de dj nu iedere maand een uurtje opzij voor bekendheden die hun favoriete muziek komen draaien. Wie de gasten zijn, is nog niet bekend.



Van Gelder presenteerde op dinsdag 25 april zijn eigen radioshow ‘Goeiemorgen Jack’ op Radio 10. Hij had eerder opgebiecht graag een eigen muziekshow te willen maken. Lex besloot daarop om eenmalig zijn programma aan hem over te dragen.