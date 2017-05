Oeps: Russell Crowe verklapt liefdesgeheim van Ed Sheeran

In een interview met de Australische radiozender Nova 969 vertelde de 53-jarige Crowe dat Sheeran geregeld over de vloer komt op zijn boerderij in Australië. ,,We kwamen in contact omdat we gemeenschappelijke vrienden hadden. Ed kwam een keer op bezoek om bij te tanken van zijn tour. Zo bloeide er een vriendschap op'', legt Crowe uit.



Wanneer de acteur zijn verhaal vervolgt, lijkt het erop dat hij zich verspreekt: ,,Daarna kwam Ed vaker met zijn verloofde langs'', doelend op Seaborn. Hoewel de Britse zanger eerder al aangaf klaar te zijn voor een volgende stap in zijn relatie, is er tot nu geen nieuws over naar buiten gekomen.



Het management van Sheeran was niet bereikbaar voor commentaar. Dat meldt de Britse tabloid Daily Mail.