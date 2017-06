OG3NE's Lisa jarig en Johnny de Mol neemt afscheid

Blade Runner 2049 Wie is die vrouw naast Ryan Gosling? Sylvia Hoeks!

9:45 Een nieuwe generatie Nederlandse acteurs scoort in Hollywood. Vaak voor kleine rollen - Doutzen Kroes in Wonder Woman, Marwan Kenzari in The Mummy - maar voor Sylvia Hoeks lijkt de doorbraak nabij na haar rol in Blade Runner 2049 met sekssymbool Ryan Gosling als tegenspeler.