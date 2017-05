OG3NE: We hadden echt hogere positie dan elf verwacht

OG3NE-zussen Lisa, Shelley en Amy zijn redelijk tevreden met de elfde plek die ze behaalden op het Eurovisie Songfestival dat werd gewonnen door de 27-jarige Salvador Sobral uit Portugal. ,,We hebben ons best gedaan en hopen dat we Nederland trots hebben gemaakt'', aldus Lisa na afloop van het internationale liedjesfestijn in Kiev. ,,Maar we hadden wel een hogere positie verwacht.''

Volgens de zussen gingen ze naar Oekraïne om te winnen en om, zo vertelde Amy, 'iets moois neer te zetten'. ,,Dat is gelukt. We zijn heel blij dat we dit samen hebben kunnen doen. En de onverwachte komst van onze moeder droeg natuurlijk bij aan die mooie tijd.'' Direct na hun finaleoptreden in Kiev kwamen er tranen bij de zussen. ,,Dat was de ontlading'', aldus Amy. ,,We waren helemaal klaargestoomd voor die drie minuten optreden. En als het dan voorbij is, komen de emoties.'' Shelley: ,,Het waren tranen van geluk. Het was echt geweldig om mee te kunnen doen. We hebben er geen seconde spijt van gehad en hebben ons voor de volle honderd procent ingezet.''

De meiden prezen het team dat was betrokken bij alle voorbereidingen en hun verblijf in Kiev. Lisa hoopt dat de Nederlandse inzending voor 2018 die steun ook krijgt. ,,Dat helpt enorm. Ook daarom hebben wij zo kunnen genieten. Dan maakt het uiteindelijk niet uit op welke plek je eindigt. Je kunt je dan onder alle omstandigheden optrekken aan de goede sfeer en beter presteren.''

Moeder Isolde Vol glulnderde toen haar meiden na de afsluiting van het festival bij hun hotel in het centrum van Kiev aankwamen. ,,Ze hebben het wat mij betreft super gedaan. Echt geweldig. Ik ben zo trots. Voor mij hebben ze gewonnen en ik heb de mooiste Moederdag ever.'' Volgens mevrouw Vol kwamen er tranen toen ze haar dochters zag optreden. ,,Het was fantastisch om mijn meiden zo te zien.''

Rick Vol, de vader van de meiden, reageerde positief op de uitslag. Hij schreef Lights and Shadows samen met Shelley's vriend Rory de Kievit. ,,Je gaat voor meer, maar voor een miljoenenpubliek met eigen werk elfde worden is natuurlijk ook mooi.'' Het ging hem zaterdagavond tijdens de finale vooral om de beoordeling van zijn liedje. ,,Ik was zo blij met die vijfde plaats na de vakjury-stemmen. Dat is wat je als schrijver ambieert, dat de jury je hoog plaatst. En dan zakken we toch door de televoting net buiten de top-10. Jammer.''

Televoters

,,Elfde van de 42 landen is een prestatie om trots op te zijn als Nederland. En de dames hebben alles gegeven, een fantastisch optreden verzorgd en we zijn ongelofelijk trots op ze'', vertelde Daniel Dekker, hoofd van de Nederlandse AVROTROS-delegatie, zaterdagnacht direct na de finale van het Eurovisie Songfestival.

Dekker: ,,We hadden wel iets meer verwacht van de televoters. Dat viel een beetje tegen, eerlijk is eerlijk. De dames van OG3NE waren veruit de beste zangeressen van deze finale. Maar de verdeling van punten klopt wel. De winnaar is de terechte winnaar. De televoters hebben dus ook gekozen voor het mooiste liedje." Hij bracht de hele avond met de zussen door in de green room. ,,Het was een enorm spannende avond. Ze waren super tevreden over hun prestatie, alles ging zoals gewild. Dan kom je terug van het podium en kun je even genieten en dan begint de spanning van de puntentelling. Ze zijn, net als wij, trots op het resultaat."

Het hoofd van Team OG3NE benadrukt dat Nederland het met een tweede elfde plek op rij en met een jaar daartussen een tweede en negende positie opvallend goed doet op het Europese podium. ,,Dat kunnen maar weinig landen zeggen."