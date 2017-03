Oh Oh Cherso Tony gaat in zijn blootje op zoek naar de liefde

Tony van Oh Oh Cherso, Cassius van B-Brave en musicalster Chaira Borderslee zijn de eerste bevestigde namen die mee gaan doen aan het programma Adam zkt Eva Vips. Dat werk bekendgemaakt in RTL Boulevard. In het programma, dat al een niet BN'er variant had, gaan ze op een tropisch eiland naakt op zoek naar de liefde.