Oliver Stone maakt docuserie over en met Vladimir Poetin

Van Nieuwkerk verdient jaarlijks nog steeds 580.000 euro

19:38 De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk verdiende in 2016 580.000 euro. Daarmee is hij nog steeds de best betaalde presentator van de publieke omroep. Hij streek evenveel op als het jaar daarvoor toen hij nog een opslag kreeg van 10.000 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016 van BNN-VARA.