Omroep MAX-baas Jan Slagter wil Groot Dictee redden

,,Ik vind dat we moeten kijken hoe we het zo kunnen maken dat er meer mensen mee kunnen doen en dat het op een beter tijdstip wordt uitgezonden", stelt Slagter die op een gegeven moment zelf ook niet meer aan het dictee meedeed. ,,Het was te moeilijk en het was op een gegeven moment ook niet meer te doen voor mij. Je moet het doen zoals we dat vroeger van school kenden, maar dan voor volwassenen."



Met die wijzigingen staat Slagter er voor open om het terug te brengen op televisie. ,,Het is een eerbetoon aan onze taal en daar hebben we niet veel van op televisie. Dus laten we er alsjeblieft iets aan doen en ik wil er graag aan meewerken."



Slagter vindt dat de makers van het dictee slecht worden behandeld. ,,Voor de mensen die zó lang met het programma bezig geweest zijn, vind ik dit geen waardig afscheid. Ik vind dit te abrupt. Ik vind dat ze nog één keer de kans moeten krijgen om het te doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat Philip Freriks zegt dat hij zich als vuil aan de kant gezet voelt."



Volgens de publieke omroep zijn de kijkcijfers te laag en is het programma over zijn hoogtepunt heen. Jarenlang keken er meer dan een miljoen kijkers naar het dictee. Sinds de verhuizing naar NPO 2 zijn de kijkcijfers echter tot 368.000 belangstellenden gedaald.