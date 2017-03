'Onbekende Nederlanders' willen een plekje in Robinson

VideoWie zich niet onder het selecte groepje van bekende Nederlanders mag scharen, heeft nu eindelijk de kans om alsnog mee te doen met Expeditie Robinson. Niet alleen de doorsnee Nederlander, maar ook vrienden, kennissen en partners van BN'ers en semi-BN'ers zien hun kans schoon. Ze sturen massaal filmpjes in, in de hoop zo een plekje op het eiland te veroveren.

Terwijl de Robinson in spe zichzelf voorstelt, haarfijn uitlegt waarom hij of zij de ultieme survivor is en dus mee zou moeten doen met het RTL-programma, moet er worden gebalanceerd op een paal. De balansproef is één van de proeven in Expeditie Robinson die ieder seizoen weer terugkomt. De combinatie van het wankelen op een paal en het ondertussen voorstellen levert hilarische beelden op.

Mike Meijer

De vriend van GTST-actrice Marly van der Velden, Mike Meijer (37), waagt een dappere poging om heel Nederland te laten zien dat hij kan overleven op een eiland. Het stel is inmiddels negen jaar samen en werd in 2014 verblijd met dochtertje Sammy Rose. Mike trekt alles uit de kast om kans te maken op een plekje op het eiland. Zo laat hij onder anderen SBS-gezicht en Expeditie Robinson 2016-kandidaat Koos van Plateringen, vriendin Marly, Marly's soapbroer Ferry Doedens (Lucas) en soapliefdes Ruud Feltkamp (Noud) en Everon Jackson Hooi (Bing) aan het woord en bewaart hij zijn evenwicht op slechts één been.

Danny Roumimper

Hoewel zijn vriendin Anna Nooshin niet tot de groep 'normale mensen' behoort, is Danny Roumimper dat zelf wel. Nu de kans er is om als doodgewone burger een plekje in het befaamde programma te bemachtigen, laat Danny dit zich niet twee keer zeggen. En kennelijk heeft de dj en 'vriend van' al zijn zwemdiploma's op zak, gezien de plek waar hij het filmpje opneemt: pal aan het water in Amsterdam.

Marvin Ophof

Marvin Ophof, de vriend van de stylist uit het Zuiden dingt ook mee naar een plekje in het populaire RTL-programma. Terwijl hij bibberend op een paaltje staat, legt de wederhelft van Roy Donders uit waarom ze op hem zouden moeten stemmen. De ijdeltuit is helemaal klaar om back to basics te gaan. ,,Ik wil meedoen aan Expeditie Robinson. Zonder gel, zonder wax, zonder helemaal niks!" roept hij enthousiast.

Lienke Jong

Met 66.000 volgers op haar Instagramaccount 'Dear Good Morning' is fitgirl Lienke Jong geen onbekende speler in het health- en sportcircuit. Maakt haar fitte lichaam Lienke tot de ultieme Robinson? Zelf denkt ze van wel. ,,Mensen kennen mij als fitgirl. Een chick die elke ochtend in het krachthonk staat en heel stoer loopt te doen. Expeditie Robinson is het bewijs of ik me überhaupt nog zo mag noemen of dat ik beter een ander imago kan aannemen", schrijft ze onder haar filmpje.

Kiki Düren

Kiki Düren, journaliste bij Amazyine, doet ook een gooi naar één van de vier plekjes op het Robinsoneiland. Hoewel ze zichzelf geen ultieme fitgirl noemt, beschikt ze wel over een flinke dosis uithoudingsvermogen. Bovendien belooft ze de vervelende vogel die keer op keer verschijnt bij het reclameblok uit het programma te halen en voor goede quotes te zorgen in de rieten biechthokjes.

Stefan de Vries