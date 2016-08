Onderzoek vermeend seksueel misbruik Cliff Richard heropend

Het Britse openbaar ministerie liet midden juni weten dat er onvoldoende bewijs was voor de beschuldigingen, maar nu wordt het onderzoek dus heropend.



Agenten gefilmd

Agenten die de zaak onderzochten werden in 2014 gefilmd terwijl ze Richards appartement in Berkshire doorzochten. Dat zorgde ervoor dat Richard openlijk werd aangeduid als onderwerp van het onderzoek.



De 75-jarige Sir Cliff Richard werd nooit gearresteerd of in staat van beschuldiging gesteld. Begin augustus diende een vermeend slachtoffer een verzoek in om het besluit van het parket om Richard niet te vervolgen te laten herzien. Dat kan een vermeend slachtoffer binnen drie maanden na het besluit doen.



'Onschuldig'

Toen in juni de zaak gesloten werd, verklaarde Cliff Richard opgelucht te zijn. ,,Ik heb mijn onschuld altijd staande gehouden, heb samengewerkt met het onderzoek en begrijp niet waarom het zo lang heeft geduurd om tot dit besluit te komen. Uiteraard ben ik blij dat de verachtelijke beschuldigingen en het daaropvolgende onderzoek eindelijk achter de rug zijn".



De zanger, acteur en tv-ster heeft een carrière van 57 jaar. Hij is de grootste Britse solo hitmaker, hij scoorde hits met onder meer 'The Young Ones', 'Living Doll', 'Summer Holiday' en 'We Don't Talk Anymore'.