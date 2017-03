One Direction hotel uit gezet na akkefietje met Donald Trump

De 1D-heren verbleven in de befaamde Trump Tower in New York toen ze de vraag kregen om de dochter van de toen nog grofgebekte zakenman te ontmoeten. Omdat ze hier geen tijd voor hadden, wezen de sterren het verzoek af. ,,Donald Trump gooide ons toen het hotel uit. Je zult het niet geloven", verklaart Liam in het Britse magazine Rollacoaster .

,,Hij belde onze manager op toen we aan het slapen waren. Toen zei Trump: nou, maak ze dan wakker!", legt de aanstaande vader verder uit. Zijn vriendin Cheryl Cole (33) is momenteel zwanger. ,,Hij liet ons vervolgens de ondergrondse garage niet gebruiken omdat we zijn dochter niet konden ontmoeten, maar wij kunnen in New York simpelweg niet naar buiten. Het is daar genadeloos voor ons. Daarop reageerde Trump dat hij ons dan niet in zijn hotel wilde en dus moesten we wel weg."