'Ooit moet je je droom gaan leven, toch?'

Niet lachen'', zegt Yvon Jaspers (43) wanneer ze halverwege het gesprek haar iPhone tevoorschijn haalt en een foto toont van een roodbruin bord met een wit figuurtje erop. Zelf geboetseerd van klei, het moet alleen nog gebakken en geglazuurd worden. ,,Ik zit op een keramiekcursus, echt waar. Een beetje frotten met klei en dan zo'n bordje maken. Ik word daar zó blij van!''



Het boetseren van een eigen servies is slechts een klein onderdeel van een droom die ze koestert. Een droom die er ooit toe zou kunnen leiden dat ze stopt met het presenteren en dat wil in haar geval wel iets zeggen. Vanaf zondagavond is seizoen negen van Boer zoekt Vrouw op televisie bij KRO-NCRV, de tweede internationale reeks. Aan dat programma heeft ze haar hart verpand.



Huilen op Schiphol

,,Hoe leuk is het om voor je werk met de liefde bezig te mogen zijn!? En soms ook verdrietig, als het eens niet goed gaat. Dat gebeurt, ook in het nieuwe seizoen. Ik kan natuurlijk niet verraden wie, maar er zijn momenten geweest dat mijn hart plaatsvervangend brak. Dan gun ik het iemand zo dat hij of zij de liefde vindt, boer of vrouw, die ik heel goed heb leren kennen. Au! Maar het hoort bij de intensiteit van het programma. Het hele leven staat er op het spel.''



Toen Jaspers in 2004 begon met Boer zoekt Vrouw, had ze haar eigen liefde vier jaar daarvoor gevonden. Met bioloog Pieter trouwde ze in 2005 en kreeg ze dochter Keesje (11) en zoon Tijl (9). ,,Ik geloof heel erg in een relatie waarin je jezelf geen geweld hoeft aan te doen om door de ander leuk gevonden te worden. Ik bedoel dat je allebei dicht bij jezelf blijft en niet heel veel water bij de wijn doet om de lieve vrede te bewaren. Ieder doet zijn ding en daar mag je als partner wat van vinden, maar blijf het vooral doen.''



,,Pieter moest vroeger voor zijn werk heel veel reizen. Ik vond dat hélemaal niet leuk. Maar hij moest het wel blijven doen en ik moest elke keer op Schiphol heel hard huilen. Het kan knallen, je kunt samen vechten, als je maar afspreekt dat je allebei bij jezelf blijft. Als je elkaar dan nóg leuk vindt, is er liefde.''



Wijsheden

Past ze die wijsheden ook in haar werk toe? ,,Op de liefde tussen de boeren en de vrouwen heb ik geen invloed. Maar door de jaren heen heb ik wel geleerd dat ik invloed kan hebben op praktische dingen. Dan vraag ik een boer die een kandidate leuk vindt of hij haar echt op de boerderij ziet wonen. Een vrouw die alles met een man wil delen en er vaak met hem op uit wil terwijl hij zestien uur per dag op het bedrijf zit, dat is waarschijnlijk geen match. Dat kun je vaak wel van tevoren inschatten.''



,,Mijn rol is: de boer kansen laten zien. Je kunt voor de mooiste kandidate gaan, maar die is misschien heel stads. Die wil altijd ergens lunchen of naar de bioscoop. Is dat slim op het platteland van Texas of Roemenië? Zo'n spiegel houden we voor. Ik heb de boer leren kennen voor hij een relatie had, we hadden honderd gesprekken over wat hij zoekt, waar hij gelukkig van wordt, en dat kan ik hem nog eens voorleggen als er eenmaal echte vrouwen staan. Als hij ze ziet, ruikt en voelt, gaan er namelijk heel andere dingen spelen. Dan ben ik er om te zeggen: vóórdat zij er was, wilde je dit en dat. Weet je dat je nu iets anders kiest?''



