Ook Common Linnets op Vrienden van Amstel

De groep die in 2014 tweede werd op het Eurovisie Songfestival zal uiteraard haar grootste successong Calm after the Storm spelen. Het wordt voor Ilse DeLange de vijfde deelname aan de concertreeks. De eerste vier keer waren solo.



Met wie de Common Linnets in Ahoy samen zingen wordt vanavond bekend als de 19e editie van de concertreeks zich in gang heeft gezet. Vanochtend werd via deze site al bekend dat ook Racoon en de Amerikaan Matt Simons zijn toegevoegd aan de line-up. Ze zullen samen een Engels-Nederlandse versie van Oceaan zingen.