'Ook IS heeft een volkslied, hoor'

Hans Liberg: ,,Ik ervoer mijn vak steeds vaker als een tredmolen. Het besef dat je in juni 2020 al bent geboekt begon me tegen te staan. Ik was een product in de amusementsindustrie. Papierwerk, btw-nummers, al dat gedoe. Daar ben ik van af. Heerlijk naar een mooie tentoonstelling. Geen file meer richting Meppel of Terneuzen."



Positief imago

Een 'afscheidstournee' klinkt hem te definitief en te rouwgerand, bovendien. ,,Als de Heer ergens een deur sluit, gaat er ergens een raam open. Ik wil me, als musicoloog, meer dan ooit richten op de muziekwetenschap en mijn verzameling eigentijdse schilderkunst. Ik verheug me daar zeer op."



Voor het zover is, mogen de fans nog één keer genieten van Libergs muzikale strapatsen, waarin hij aloude muzikale thema's vernuftig gebruikt om zijn actuele boodschap te brengen. ,,Ik wilde in deze show iets met barok doen. Donald Trump, die man is in alles barok. En na Barack leek barok me een mooi thema.



,,Muziek in het algemeen heeft altijd een uiterst positief imago, maar ik wil duidelijk maken dat het lang niet altijd pleasing is. Dat Le Sacre du Printemps van Stravinsky destijds met boegeroep werd onthaald, kun je je nu niet meer indenken."



,,Over heel de wereld wordt gezongen, maar zingen ze ook in het islamitisch Kalifaat? Op Google vind je het volkslied. Een mooi lied zelfs, stammend van Arabische volksmuziek met Arabische maateenheid. De voorloper van onze Gregoriaanse gezangen, meegebracht door de kruisvaarders die in de 11de eeuw met veel wapengekletter naar de heilige plaatsen in Palestina reisden."