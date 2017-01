Ook Rebecca Ferguson zingt niet bij inauguratie Trump

X-Factor-kandidaat Ferguson had toegezegd te willen optreden op één voorwaarde: zij wilde het antiracismelied Strange Fruit laten horen. Het lied uit de jaren dertig werd wereldberoemd door de vertolking van zangeres Billie Holiday. ,,Het is een lied dat herinnert aan het feit dat liefde de haat zal overwinnen", stelde de zangeres in een toelichting. In een verklaring die zij vandaag uitgaf, legt Ferguson uit dat zij niet zal optreden. ,,Ik ben de afgelopen week in een politieke discussie beland waar ik niet voor gekozen heb", aldus de X-Factor-kandidate. ,,Ik wilde met mijn keuze voor dit lied duidelijk maken waar tweespalt en het isoleren van bepaalde groepen toe kan leiden."

Onduidelijkheid

Zij laat in het midden wat haar precies heeft doen besluiten van het optreden af te zien. ,,Er is op dit moment te veel onduidelijk over het voorstel dat er nu ligt; daarom zal ik niet optreden. Ik wens de VS alle liefde toe, en kijk uit naar de dag dat ik alsnog op een Amerikaanse podium Strange Fruit mag voordragen."



Het besluit van Ferguson betekent dat de lijst van artiesten die volgende week gaan optreden, nog korter is geworden. Vrijwel alle grote sterren hebben aangegeven niet aanwezig te willen zijn bij de inauguratie van Trump. De zestienjarige Jackie Evancho, een van de finalisten van de 2010-editie van America's Got Talent, zal wel het volkslied ten gehore brengen.