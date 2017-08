Ook stuntman Tom Cruise gewond tijdens mislukte stunt actiefilm

interview Ontvoering mil­jar­dair­klein­zoon Getty III twee maal verfilmd

8:00 Twee gerenommeerde filmregisseurs - Ridley Scott en Danny Boyle - verfilmen op dit moment in Rome de geruchtmakende ontvoering uit de jaren 70 van miljardairkleinzoon John Paul Getty III. De eerste maakt de speelfilm All The Money in the World, de tweede is bezig met de tiendelige televisieserie Trust. ,,Geld is de grote vijand in dit verhaal."