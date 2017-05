Op Traffic Radio krijgen de files ruim baan

Er zijn honderden verkeersopstoppingen, tientallen knelpunten in Nederland, er is maar één station dat daar 24 uur per dag verslag van doet: Traffic Radio. Een must voor in de trein. Je raast door het land en je hoort in je oordopjes dat de gekte compleet is op de A12; er staat daar een megafile. Er is ook het nodige aan de hand op de A59, daar heb je, als je dat wilt tenminste, 97 minuten vertraging. En het staat muurvast op de N-weg tussen Dorst en Holten. De files krijgen hier ruim baan. Geen John Bakker die op militaire toon de highlights op de luisteraars afvuurt, hier geen files langer dan 15 kilometer, Traffic gaat all the way.



Ik val met mijn neus in het asfalt, deze dinsdag, om half zes staat er 554 kilometer file, totale vertraging 1580 minuten, maar dan moet je wel in alle files tegelijk staan. De presentator, hij heet Job Dijk volgens de site, struikelt over de N-wegen. ,,He jongens’’, zegt hij, ,,het lijkt wel of ik een tia heb.’’ Oei Job, dat zullen de tiabezitters je niet in dank afnemen. Maar als er een belt of twittert, zeg je gewoon dat je Kia bedoelde.



Traffic zendt niet uit op FM, het is een internet-only station, want online heeft de toekomst. Nu luistert vrijwel iedereen in de auto nog naar FM, maar dat gaat veranderen. Traffic radio rijdt voorop.