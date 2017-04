Opera in de maak over ringturner Yuri van Gelder

'Simone Kleinsma moet nu alle tijd voor zichzelf nemen'

11:10 De cast is rond, de liedjes uitgezocht en het verhaal geschreven. Was getekend, Annie M.G. Schmidt, de musical over Neerlands bekendste kinderboekenschrijfster staat in de steigers. Mét Simone Kleinsma in de hoofdrol. ,,Ik zag het ineens. Jij bent Annie."