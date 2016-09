Opknappen van Kees de Kort

Hij is goed, hij is cool, hij is een uitstekend tegenwicht tegen alle economische juichverhalen. Tegenwoordig is hij embedded in BNR Zakendoen tussen designdeurmatten, greenwheels en de lekkerste Limburgse vlaaien. Kees de Kort, onthoud die naam. Hij trekt ons, met zijn nuchtere beursblik, uit de door onszelf gecreëerde economische zeepbel en zet ons gewoon weer op de grond, de vaste grond, waar onze voeten op thuishoren.



Dat doet hij met een stem die wat mij betreft een Gouden economische Radioring verdient. Hij spreekt sussend, bezwerend en gelaten tegelijk.



Iedereen kan nou wel zo blij doen, lijkt die stem te zeggen, maar de mensen maken altijd weer dezelfde economische fouten. Stel je die stem even voor, denk de slepende Noord-Hollandse tongval erbij en hoor in je hoofd Kees de Kort. Hij praat overigens met heel weinig leestekens: ,,Ja de kredietverlening in Amerika stijgt sterk maar nee die kredieten worden natuurlijk niet allemaal afbetaald het aantal wanbetalers loopt sterk op en dat is voor jongeren vervelend want ja die lenen en die leningen worden allemaal vooruitgeschoven.



,,En dan de voorraden in de Amerikaanse economie er zijn te veel voorraden dat betekent dat bedrijven minder gaan produceren want ja die voorraden zijn er al. Gaat eigenlijk helemaal niet zo goed 43 miljoen mensen in de VS zijn afhankelijk van voedselbonnen dat is 13 procent van de bevolking. Voor de crisis waren dat er 28 miljoen terwijl het nu moeilijker gemaakt wordt om toegang te krijgen tot die voedselbonnen dus ja dat wordt wel meer ja dat worden steeds grotere groepen.



,,En dan wil ik toch nog even naar de vastgoedbubbel in China de cijfers zeggen dat het aantal hypotheken is verdubbeld. Niemand weet eigenlijk hoeveel schuld er nou eigenlijk is in China want provincies en steden kunnen ook geld lenen van de staat. Nou heeft de staat gezegd jongens maak nou eens bekend hoe hoog die schuld is maar een kwart van de provincies en de steden geeft gewoon niet door hoe hoog die schuld is. Nee dus het gaat niet goed.''



O, wat knap ik elke dag weer op van die man, Kees de Kort, elke werkdag, 11.45 uur, BNR.



Reageren? vincent@ad.nl