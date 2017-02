Opnieuw tussen de vechtende mannen

Haar figuur is haar handelsmerk. Christina Hendricks (41) windt er geen doekjes om. De Amerikaanse actrice beseft dat als regisseurs op zoek zijn naar een goed geproportioneerde vertolkster, haar naam al heel snel uit de kaartenbak wordt gehaald. ,,Ik ben trots op mijn maten'', zegt Hendricks beslist. ,,Mijn rol als Joan in Mad Men dank ik voor een groot deel aan mijn uiterlijk. Daar doe ik niet moeilijk over. Het zou grote onzin zijn om dat te ontkennen. Voor die tijd werd ik vooral in bijrollen gecast. Maar door Mad Men werd ik bekend.''



Na zeven seizoenen van Mad Men (in totaal 92 afleveringen) is Hendricks klaar voor een nieuwe fase in haar carrière. De schoolkomedie Fist Fight is daar een voorbeeld van. Maar het lijkt wel of de carrière van de actrice, die eind vorig jaar ook in de komedie Bad Santa 2 opdook, weer terug is naar af. De grote, dragende rollen blijven voorlopig uit. Haar aandeel in de film wordt overschaduwd door de bijdragen van rapper Ice Cube en komisch acteur Charlie Day, die leraren spelen die elkaar naar het leven staan.



Gepest

Voor het oog van de hele schoolgemeenschap zijn zij van plan hun meningsverschillen met een knokpartij te beslechten. Hendricks speelt een van hun collega's die de vete tussen het tweetal nog meer aanwakkert. Op haar eigen schoolervaringen kijkt de actrice met gemengde gevoelens terug. Als tiener werd zij, toen haar ouders verhuisden naar een klein stadje in Idaho (waar haar vader als boswachter ging werken), aanvankelijk behoorlijk gepest.



,,Scholieren kunnen onderling heel wreed zijn. Omdat ik er met mijn hippieachtige kleren anders uitzag dan goedgeklede klasgenoten, werd ik constant lastig gevallen. Ik werd zelfs bespuwd als ik op school door de gangen liep. Ik isoleerde mij en vond alleen troost in de toneellessen die op school werden gegeven.''



Haar eigen schoolervaring is mijlenver verwijderd van haar rol in Fist Fight. Haar personage laat niet met zich spotten. ,,Zij staat nogal stevig in haar schoenen. En ze heeft een beetje een slechte inborst'', aldus Hendricks, die laat doorschemeren dat zij graag meer uit haar rol had gehaald. ,,Maar ja, dit verhaal draait vooral om twee mannelijke leraren. Daar kon ik weinig aan veranderen.''