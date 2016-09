Oprah Winfrey ontkracht hardnekkig trouwgerucht

,,Zes mensen die me goed kennen, hebben me vandaag gebeld. Ze feliciteerden me of waren verbaasd dat ze niet zijn uitgenodigd voor de bruiloft'', twitterde Oprah. ,,Maar het is niet waar."



De geruchtenstroom kwam op gang na een verhaal in Star Magazine. De 62-jarige Oprah en Stedman Graham (65) zijn al dertig jaar bij elkaar.