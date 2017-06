Orange is the New Black is zoveel meer dan een 'vrouwenserie'

Kate Mulgrew (62), als de machtsgeile Russische gevangeniskokkin Galina ‘Red’ Reznikov eveneens een geliefd Orange-personage, beschouwde zichzelf ooit als een rolmodel voor vrouwen. ,,Ik was als Kath­ryn Janeway in Star Trek Voyager (1995-2001) de eerste en nog altijd enige vrouwelijke Star Trek-kapitein. Dat was best een intimiderende uitdaging. Ik hoop haar met de juiste strenge daadkracht te hebben gespeeld.’’



,,Na Voyager was ik bang te worden getypecast’’, zegt Mulgrew. ,,Toen was er dat geweldige castingmeisje van Netflix dat riep: breng me die kapitein Janeway. Het verschil is dat Reznikov geen interesse heeft in het zijn van een rolmodel voor de buitenwereld. Ze is het alleen voor de dames in Litchfield.’’ De Amerikaanse actrice valt collega Uzo bij. ,,Misschien is wat ze zegt inderdaad het nieuwe ideaal: imperfectie in plaats van perfectie. In Hollywood had je vroeger een standaard waar je aan moest voldoen, qua schoonheid en onbereikbaarheid. Zeker voor vrouwen. Ik riep dertig jaar terug al dat dit bijna onmogelijk te bereiken is.’’



Mulgrew wijst naar de ook in Berlijn aanwezige ‘vicepresident content’ Cindy Holland van Netflix. ,,Zij is de creatieve geest achter de meeste ‘originals’ (ook House of Cards, Stranger Things etc.). Cindy realiseert zich dat wat we werkelijk willen zien, echte mensen zijn. Dat we evengoed worden aangetrokken tot duisternis als tot het licht: we willen iemands gebroken én positieve kanten begrijpen. Dat is de essentie van het succes van Orange is the New Black.’’