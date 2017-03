Oud BZV-deelnemers: Boer Marc zit duidelijk ergens mee

Hij vergat de drankjes in te schenken, stond te bellen tijdens het koken en de vrouwen moesten zelf maar uitzoeken waar ze sliepen. Ruim vier miljoen Boer zoekt Vrouw-liefhebbers zagen zondagavond hoe ongemakkelijk boer Marc 'zijn' drie vrouwen in Zambia verwelkomde. Eén kijker beleefde een déjà vu. ,,Ik zag mezelf ineens weer aan tafel zitten met drie vrouwen. Dat gevoel kwam voluit terug", vertelt boerin Bertie.



De meeste Boer zoekt Vrouw-fans kunnen zich het tafereel moeiteloos voor de geest halen. Bertie aan tafel met Katherine, Ciska en Esther. Een enkele vraag, een opgetrokken wenkbrauw, maar veel, heel veel doodse stiltes. ,,Ciska had moeite met de camera's, Katherine praatte aanvankelijk nog wel, maar eigenlijk was er totaal geen dynamiek in de groep. Dan wordt een gesprek moeizaam. Iedereen zat op een eilandje." Bertie ziet het terug in de situaties bij boer Marc. ,,Of het de camera's zijn, of de aanwezigheid van dames, weet ik niet, maar Marc zit duidelijk ergens mee. Het valt me op dat hij heel verlegen overkomt."



Brokkenpiloot

Boer Marc, hij startte zo voortvarend. Kreeg ruim 800 brieven, maar nu rijst de vraag of de stuntvlieger geen brokkenpiloot wordt. ,,Hij worstelt behoorlijk met zichzelf", meent boer Jos, deelnemer in 2009. ,,Natuurlijk doen die camera's iets met je. Je bent je ervan bewust dat alles wordt opgenomen. Kijkt ook net even meer in de spiegel. Marc is wat geslotener, dan is het lastig. Je ziet wel dat hij geïnteresseerd is in die vrouwen, maar het gaat moeizaam. Dat levert trouwens wel televisie op, hè", grijnst Jos.



,,Hij zit urenlang opgefokt te wachten en die vrouwen hebben een lange reis achter de rug. Dan zie je hun aankomst, de eerste uren dat ze samen zijn. Ja, dat is Boer zoekt Vrouw: het is allemaal echt." Bertie beaamt dat: niemand kan zich verschuilen. ,,Ik heb mezelf later ook teruggezien. Dat gezicht, joh, die spanning. Dat zie ik bij Marc ook. Ik zie hem hier nog niet van genieten. Hij zit ver weg, is bezig met zijn bedrijf en plotseling staan er drie vrouwen voor je deur. Ik weet dat ik ook momenten had dat ik dacht: nu vind ik het echt niet leuk. En waar andere boeren naar de koeien gingen, Marc zijn viskwekerij heeft, zaten wij binnen. Akkerbouw en regen, dan kun je niets doen."



