Amber Brantsen: Ik ben een vervelende streber

Amber Brantsen: ,,Ja, alleen nét even iets anders dan in groep vijf, haha. Maar serieus: het is voor mij een enorme eer dat ik namens de NOS mag presenteren wat mijn collega’s maken. Waar ze zoveel onderzoeksuren in hebben gestoken. Moeite hebben gedaan voor nieuws, scoops en mooie reportages. Het is live, en ik hou wel van presteren onder druk.”



Over presteren gesproken: drie jaar terug was je nog stagiaire. Je gaat snel. Hoe is dat te verklaren?



,,Eigenlijk moet je dat de mensen vragen die de beslissingen nemen over mij. Maar ik denk: hard werken, je ambities uitspreken en voor jezelf een plan hebben. Niet dat alles meteen lukt, maar niet zomaar genoegen nemen met waar je nu bent, altijd vooruit willen.”