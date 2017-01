'Oudere moeder is rustig, maar ook minder flexibel'

Geleefd

Al zijn er meer vrouwen die diep in de veertig moeder worden, op je vijftigste bevallen komt zelden voor. Verloskundige Beatrijs Smulders heeft het in haar 40-jarige carrière een keer of vier meegemaakt. ,,Soms met IVF, maar ook vrouwen die dachten in de overgang te zijn en toch spontaan zwanger werden.''



Het heeft zo zijn voor- en nadelen, het late moederschap, weet Smulders. ,,Je hebt vrouwen van 35 die al een beetje ouwelijk zijn, en vrouwen van 48 die jong zijn van lijf en leden. Het voordeel is dat je je leven al een eind geleefd hebt, ervaring hebt, rustiger bent. Maar: je boet wellicht ook in op energie en bent wat minder flexibel en tolerant als je een puber in huis hebt en zelf in de zestig loopt.''



Pil

Voormalig presentatrice Chazia Mourali werd op haar 43ste voor het eerst moeder. Een stuk jonger dan Jackson, maar ook niet meer piep. Hoewel zij zich daar geen seconde druk over maakte, maakte de buitenwacht dat wel.



,,Ik besef nu ook pas hoe hysterisch historisch de uitvinding van de pil is. Voor die tijd kregen alle vrouwen kinderen tot hun vijftigste. Vroeger was voortplanting een natuurlijk bijproduct van seksualiteit. Door de geboortebeperking is het opeens een product, waaraan we dezelfde eisen zijn gaan stellen als aan alle andere dingen, qua timing, volmaaktheid, noem maar op. Ineens lees je: de helft van de Nederlanders vindt dat je boven je veertigste geen kinderen meer moet krijgen. Hoezo? Het is nooit anders geweest,'' liet ze in een interview aan deze krant weten.



Genieten

Vogue-hoofdredacteur Karin Swerink (47) heeft geen last gehad van die kritiek. Zij beviel vorig jaar van een gezonde zoon. ,,Mensen om ons heen vonden het vooral erg grappig dat ik, met kinderen van 21 en 17 jaar oud, weer een kind kreeg. Fantastisch ook, net zoals wij dat voelden. Ik heb geen wanklank gehoord. Als mensen kritiek uiten, doen ze dat misschien ook achter je rug om'', denkt Swerink.



Ze is nog relaxter dan ze al was met haar oudste twee. ,,Als ik op de grond zit te spelen met duplo, dan geniet ik daarvan. Dan denk ik: ach, dat koken komt straks wel. Mensen dachten dat mijn leven ingewikkelder zou worden. Ik werk hard en dan ook zo'n kleine erbij, maar ik ben juist rustiger geworden'', legt ze uit.



,,Natuurlijk hakt het er lichamelijk wel iets dieper in. Van een slapeloze nacht heb ik meer last dan vroeger en als ik op de grond met mijn zoontje heb zitten spelen, sta ik wat krakkemikkiger op. Dat vind ik niet erg, want wie verwacht nou dat je op je 47ste nog staat te voetballen in de tuin met jouw dreumes? Ik zou zeggen: Janet, geniet ervan tot de max.''