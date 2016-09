Ovens aan, laat je maar gaan! 2.487.000 zien André in de baktent

Heel Holland Bakt is daarmee het best bekeken programma van de avond.



,,U zal wel denken, wat krijgen we nou weer? U verwacht het vriendelijke gezicht van die altijd gezellige Martine Bijl. Kom ik ineens in beeld. Geloof me, ik had het ook graag anders gezien, maar het is nu eenmaal zo. U zult het dit seizoen met mij moeten doen. Iemand moet het doen'', introduceerde André zichzelf.



Tv-columniste Angela de Jong keek ook en oordeelt dat André het prima deed. ,,We zitten gebakken met André'', luidt haar column.