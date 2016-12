Overleden Carrie Fisher nog te zien in volgende Star Wars

Terugval

Bronnen beweren dat een terugval in haar drugsverslaving de oorzaak is van haar hartaanval op 23 december, waardoor Fisher vier dagen later uiteindelijk overleed. ,,Carrie kreeg een terugval rond Thanksgiving", zegt een bron tegen Radar Online. Ook twijfelden vrienden aan haar verklaring dat ze clean was. ,,Sommige vrienden twijfelden of ze ooit wel helemaal clean was want ze slikte ook medicijnen op recept tegen haar depressie en angststoornis", vervolgt de ingewijde.



Volgens de bron was Fisher in ontkenning dat ze leed aan een terugval en dat maakte het moeilijk om te weten of de actrice wel of niet definitief van de drank en drugs afbleef. ,,Ik zag haar niet zo lang geleden nog helemaal high", vertelt een bron.



Carrie Fisher vertelde openhartig over haar verslaving aan LSD, cocaïne en alcohol in haar autobiografie Wishful Drinking. Ook leed ze aan depressies en een bipolaire stoornis. ,,Ik dacht dat ik een drugsverslaafde was, puur en simpel. Gewoon iemand die niet vrijwillig ervan af kon blijven", zei Fisher zelf over haar gevecht tegen de verslavingen.