Oversekste Parastoo trekt alles uit kast in eerste aflevering Temptation

'Kim Kardashian tien uur lang ondervraagd'

10:56 Kim Kardashian is voor de tweede dag op rij gehoord door de Franse onderzoeksrechter over de gewelddadige overval van begin oktober. Volgens E! News sprak de 36-jarige realityster gisteren bijna de hele dag over de traumatische gebeurtenis. Kim K. zou ongeveer tien uur hebben gesproken met de rechter die speciaal voor de gelegenheid naar New York was overgevlogen.